برشلونة يقع في فخ التعادل مع جيرونا بالدوري الإسباني

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة برشلونة وجيرونا، التي جمعت الفريقين اليوم الاثنين، على ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، في إطار منافسات الجولة الـ28 من بطولة الدوري الإسباني.

وحاول لاعبو البلوجرانا كثيرا على مرمى الضيوف ولكن محاولاتهم لم تسفر عن أهداف.

وجاء تشكيل برشلونة أمام جيرونا كالتالي:

حراسة المرمى: مارك تير شتيجن

خط الدفاع: رونالد أراوخو - جيوليس كوندي - إريك جارسيا - أليكس بالدي

خط الوسط: سيرجي روبيرتو - سيرجيو بوسكيتش - جافي

خط الهجوم: رافينيا - روبرت ليفاندوفسكي - أنسو فاتي

وبهذا التعادل، رفع برشلونة رصيده إلى 72 نقطة في صدارة الدوري الإسباني بفارق 13 نقطة عن ريال مدريد الوصيف، فيما رفع جيرونا رصيده إلى 35 نقطة في المركز الحادي عشر.