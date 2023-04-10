نهائي كأس مصر.. حمدي فتحي يضيف الهدف الثاني للأهلي في شباك بيراميدز

أحرز حمدي فتحي الهدف الثاني للأهلي في شباك بيراميدز في اللقاء الذي يجمعها حاليا على ملعب القاهرة الدولي في نهائي كأس مصر للموسم 2021-2022.

وجاء هدف حمدي فتحي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول الإضافي ليمنح الأهلي التقدم.

وكان محمود كهربا أحرز هدف التعادل للاهلي في الدقيقة 78 بعدما تقدم وليد الكارتي لبيراميدز.

كان الأهلي الأخطر على مرمى بيراميدز، بينما كانت هجمات الفريق السماوي على استحياء.

وتعرض رامي ربيعة مدافع الأهلي للإصابة في الدقيقة 23 وخرج ونزل بدلا منه ياسر ابراهيم.

وفي الدقيقة 37 الغي الحكم امين عمر ضربة جزاء للأهلي بعد الرجوع إلى تقنية الفار.

وأعلن المدرب السويسري مارسيل كولر، تشكيل النادي الأهلي الرسمي لمواجهة بيراميدز، في نهائي بطولة كأس مصر لنسخة 2021-2022، المقرر إقامته مساء اليوم الإثنين، على أرضية استاد القاهرة الدولي.

وجاء تشكيل النادي الأهلي أمام بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - محمد هاني

خط الوسط: حمدي فتحي - مروان عطية - عمرو السولية

خط الهجوم: بيرسي تاو - كهربا - حسين الشحات

وأعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لنادي بيراميدز تشكيل الفريق لخوض مباراة نهائي كأس مصر.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أسامة جلال - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط: بلاتي توريه - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - أحمد توفيق - رمضان صبحي

خط الهجوم: إبراهيم عادل

ويسعى الأهلي للتتويج باللقب للمرة الـ38 في تاريخه، بينما يخطط بيراميدز للفوز باللقب الأول في تاريخه، بعدما وصل للنهائي مرة واحدة من قبل وخسر أمام الزمالك.

وتاريخيا تواجه الأهلي مع بيراميدز في 11 مباراة من قبل منذ تغيير اسم الفريق السماوي من الأسيوطي إلى بيراميدز موسم 2018-2019.

والتقى الفريقان في 9 مباريات ببطولة الدوري الممتاز و2 في كأس مصر، كانت الكفة متساوية بين الأحمر والسماوي من حيث النتائج.

وحقق كل فريق 4 انتصارات بينما انتهت 3 مواجهات بالتعادل وسجل الأهلي خلال الـ11 مواجهة 13 هدفا، مقابل 10 أهداف تمكن بيراميدز من احرازها.