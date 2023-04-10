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الإثنين 10 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

"فضة" أول مذيعة افتراضية بالذكاء الاصطناعي في الكويت

فضة أول مذيعة افتراضية
"فضة" أول مذيعة افتراضية بالذكاء الاصطناعي
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أثارت أول مذيعة افتراضية تعمل بالذكاء الاصطناعي الجدل في الكويت بعد أن 
ظهرت على حساب صحيفة "كويت نيوز" الإلكترونية، وهي أحد الأذرع الإعلامية التابعة لصحيفة "كويت تايمز"، والتي تمثل أول صحيفة يومية صدرت باللغة الإنجليزية في الكويت والخليج العربي قبل 61 عامًا.

وضعت "فضة" قميصا أبيض وسترة سوداء، وهي تتحدث بلغة عربية فصيحة، وتقول "أنا فضة، أول مذيعة في الكويت تعمل بالذكاء الاصطناعي في مؤسسة كويت نيور الإعلامية. ما هي نوعية الأخبار التي تفضلونها؟ لنستمع إلى آرائكم".

صرح عبد الله بوفتين، المدير الشريك لصحيفة "كويت نيوز" ونائب رئيس تحرير جريدة "كويت تايمز"، بأن "فضة" تجربة جديدة "للاستفادة من مزاياها في إنتاج محتوى جديد ومبتكر".

لقد تفاعلت "فضة" بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي في الكويت، ولاقت استحسان العديد من الإعلاميين والمراسلين ومقدمي البرامج.
 

إفتراضية الذكاء الاصطناع الكويت فضه كويت نيوز