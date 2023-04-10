الأرصاد: غداً انخفاض في درجات الحرارة بشكل كبير وملحوظ

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال الفترة المقبلة، وأماكن سقوط الأمطار وشدتها.

وأضافت غانم، خلال مداخلة هاتفية على قناة "اكسترا نيوز"، أن خلال الأيام الماضية كان هناك ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة ورياح محملة باتربة مثارة وهذا كان بسبب الكتل الهوائية الجنوبية التي أثرت على الطقس.

وتابعت الدكتورة منار غانم، أن اعتبارا من اليوم هناك انخفاض في درجات الحرارة بشكل كبير وملحوظ، وتم تسجيل درجة حرارة عظمي ٢٧ علي القاهرة في فترة النهار، موضحة أن هذا الإنخفاض في درجات الحرارة بسبب الكتل الهوائية الباردة القادمة من جنوب أوروبا مروراً بالبحر المتوسط بالإضافة إلي منخفض جوي موجود في طبقات الجو العليا.

وأشارت إلى أن غدا الثلاثاء سيكون هناك المزيد من إنخفاض في درجات الحرارة وهذا الانخفاض سوف يستمر حتى نهاية هذا الأسبوع، متابعة أن اليوم كان هناك حالة من سقوط الأمطار متفاوتة الشدة والتي أدت إلى حدوث سيول في الطرق المؤدية من وإلي سيناء.