بعد غياب سنوات.. المسلسلات التاريخية والدينية تثبت نجاحها فى رمضان 2023

تتسم المسلسلات التاريخية الدينية بالتكلفة الإنتاجية المرتفعة وتعد من أصعب المسلسلات لما تتضمنه من تدقيق ومراجعات تاريخية بجانب الخوف من الوقوع في فخ المغالطات التاريخية بسبب عدم دقة هذه المراجعات في بعض الأحيان وهو السبب الذي يجعل هذه النوعية من الأعمال قليلة مقارنة ببقية الأعمال الدرامية الاجتماعية والكوميدية وغيرها من نوعية الأعمال التي تستوحي من حياتنا اليومية.

وبعد غياب أغلب مخرجي مصر عن نوعية الأعمال التاريخية والدينية، عادت مرة أخري هذا الموسم الرمضاني، ولاقت نجاحًا كبيرًا علي الرغم من المنافسة مع عدد كبير من المسلسلات الأخري التي تعود عليها الجمهور خلال السنوات الماضية.

رسالة الإمام

مسلسل «رسالة الإمام» هو أحد أضخم الإنتاجات الدينية هذا العام في الدراما وحقق المسلسل نجاحا كبيرا جدًا علي مستوي مصر والعالم العربي، وهو المسلسل الذي يروي سيرة الإمام الشافعى وهو ثالث الأئمة الأربعة عند أهل السنة والجماعة، وصاحب المذهب الشافعى فى الفقه الإسلامى، ومؤسس علم أصول الفقه، وتنسب له آراء فقهية عدة وفتاوى قديمة، ويتطرق المسلسل إلى السنوات التي قضاها الإمام الشافعي في مصر، حيث حضر إليها عام 198هـ - 813م، وألقى دروسه في جامع عمرو بن العاص، ونبغ على يديه العديد من العلماء المصريين.

وقد استعانت الشركة المنتجة لمسلسل «رسالة الإمام» بمراجع تاريخي يلازم فريق المسلسل طوال فترة التصوير، إضافة إلى مراجعة الحلقات بشكل مستمر من قبل مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وكذلك وجود مراجع لغوى للسيناريو، خاصة أنه يتم تقديم العمل باللغة العربية الفصحى، هذا بالإضافة إلى الفترة الماضية شهدت تدريب الفنانين المشاركين في البطولة على ركوب الخيل والمبارزة بالسيف.

المسلسل بطولة خالد النبوي، أروى جودة، نضال الشافعي، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلي، أحمد الرافعى، سلمى أبو ضيف ونخبة من نجوم الوطن العربي أبرزهم السوريين خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو.

سره الباتع

أما بالنسبة للمسلسلات التاريخية يأتي مسلسل «سره الباتع» والذي تدور أحداثه حول الشاب الذي يبحث عن سر مقام السلطان حامد، الموجود في إحدى قرى الريف المصري، ويقوده البحث عن اللغز إلى وقت الحملة الفرنسية على مصر، ويُكتشف أن صاحب المقام لعب دورًا هامًا في مقاومة الاحتلال، حيث قام بقتل أحد قادة الجنود ولذلك أطلق الاحتلال حملة للقبض عليه خاصة أن له علامة مميزة وهي وشم عصفور على وجهه وأربع أصابع فقط في يده، ولكن يقع الجنود في ورطة عندما يقوم الشباب في القرى التي يهرب إليها بقطع إصبع من أصابعهم ورسم نفس الوش على وجوههم لتضليل الجنود والحفاظ على حياة «حامد».

مسلسل «سره الباتع» يُسجل التجربة الأولى للمخرج خالد يوسف في الدراما التليفزيونية بعد مشوار طويل في الإخراج السينمائى.

ويعتبر المسلسل دراما عصریة تاریخیة أحداثها تدور بين زمنين.. العصر الحاضر وعصر الحملة الفرنسية على مصر فى العام 1798، مسلسل «سره الباتع» قصة قصيرة ضمن مجموعة قصصية للكاتب يوسف إدريس تضم 7 قصص قصيرة بعنوان «حادثة شرف»، نشرت للمرة الأولى في عام 1958، وكانت قد أكدت الكاتبة نسمة يوسف إدريس، في تصريحات سابقة لها أن خالد يوسف مهووس برواية «سره الباتع» منذ عشرين سنة واشتراها 3 مرات، وعاد بهذه القصة للعمل.

المسلسل يشارك به عدد كبير جدًا من النجوم وهم أحمد فهمي، ريم مصطفى، أحمد السعدني، حنان مطاوع، حسين فهمي، نجلاء بدر، عمرو عبد الجليل، صلاح عبدالله، هالة صدقى، أحمد عبدالعزيز أحمد وفيق، منة فضالي، أحمد عبدالعزيز، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان، مصطفي درويش، علاء حسني، ناهد رشدي، أيمن عزب، أيمن الشيوي، مفيد عاشور، مجدي فكري، محمد الصاوي، ميسرة، صبري عبدالمنعم، عمر زهران، خالد طلعت، شريف حلمي، محمود عزت، عفاف مصطفي، هايدي سليم.

ومن النجوم العرب الكويتية شمس، التونسية رانيا التومي، السوري نضال نجم، والفنانين الشباب خالد أنور، هدي الإتربي، ميدو عادل، ألحان المهدي، إسلام حافظ، رشا بن معاوية، شريف حافظ، تسنيم هاني، ميدو ماهر، ألفت عمر، سلمي جلال، عمرو موسي، فاروق خالد، عمرو عمروسي، محمود عزازي، محمود الشرقاوي، عمرو علاء، محمد حسن، أحمد فريد، المطرب مالك.

ويشارك فى المسلسل كضيوف شرف عدد من الفنانين أبرزهم كريم فهمي، ماجد المصرى، أحمد صفوت، أشرف زكي، بيومى فؤد، شريف الدسوقي، الشاعر الكبير، جمال بخيت، الشاعر هشام الجخ، الشاعر ابراهيم عبدالفتاح، الإعلامية بثينة كامل، المحامي طارق العوضي.

وبذكر المسلسلات التاريخية المصرية التي عرضت مؤخرًا، يأتي مسلسل «السلطان والشاه» والذي عُرض عام ٢٠١٨، ويركز مسلسل السلطان والشاه من خلال أحداثه على الصراع بين السلطان سليم الأول والشاه إسماعيل الصفوي، وتسلط الأحداث الضوء على مضمون هذه الفترة التاريخية التي غيرت شكل النظام السياسي في أجواء المنطقة، وكيف أثر هذا الصراع على شكل التاريخ، والذي انعكس نطاقه بشكل كبير في الوقت الحاضر.

المسلسل كان من بطولة سامر المصري ومحمد رياض وصفاء سلطان وجواد الشكرجي ومادلين طبر ومارغو حداد.

وقبلها ب٤ سنوات وتحديدًا في عام ٢٠١٤، عرض مسلسل مصري تاريخي مميز، وهو «سراي عابدين» والذي تدور أحداثه داخل سراي عابدين أثناء حكم الخديوي اسماعيل لمصر، حيث ينشأ الصراع بين حريمه لنيل رضا الخديوي إسماعيل، وفي هذا الصراع تقف «جلنار» زوجة الخديوي التي تنتمي إلى أصول شركسية، ووالدته الملكة خوشيار، كما يُلقي المسلسل الضوء على التوترات السياسية التي تحاصر الخديوي.

المسلسل كان من بطولة يسرا قصي خولي ونيللي كريم وغادة عادل ونور اللبنانية وصفاء الطوخي.