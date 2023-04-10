مسلسل "عملة نادرة" ملخص حلقة 19

عرض مساء اليوم الحلقة التاسعة عشر من مسلسل "عملة نادرة" والذي تخوض بطولته النجمة نيللي كريم وتشارك به ضمن موسم رمضان 2023.

وشهدت الحلقة التاسعة عشر العديد من الاحداث الهامة حول شخصية "نادرة" التي تجسدها الفنانة نيللي كريم ووحماها "عبد الجبار" والذي يجسد دوره الفنان جمال سليمان.



أبرز المشاهد



تبدأ الاحداث اثناء مغادرة عبد الجبار سرادق الانتخابات يرى شداد ونادرة داخل سيارة تنظر له شامته ومبتسمه، وعبد الجبار يتمتم في سره غاضباً، اعدت نادرة طعام لشداد ورجاله احتفالا بخسارة عبد الجبار في الانتخابات، "فلاش باك" لشداد وهو يمنع 10 نجوع من انتخاب عبد الجبار.



يجلس عبد الجبار وحيد وحزين بعد خسارته في الانتخابات، يدخل عليه ولده علاء يطلب منه ان يصلي الفجر معه ولكنه يخبره انه سيصلي بمفردة، مازال رجال حسن أبو عصايا يحتفلون بفوز حسن أبو عصايا، يطلب عزت من دميانة يدها للزواج وترفض وتؤكد له انها ليست في حاجه رجل يحميها او ينفق عليها.



يشتبك رجال عبد الجبار مع رجال أبو عصايا ويطلب حسن من عطية اخوه ان يرسل في طلب الرجال منعاً للقتال مرة أخرى، يخبر عطية حسن انه يعد لإقامه احتفال له بنجاحه في الانتخابات ويرفض حسن أبو عصايا.

تحاول سكينة التخفيف عن عبد الجبار ولكنه يشعر بقهر شديد ويطلب منها ان تتركه بمفردة لكي يرتاح، تشعر سكينة بقله الحيلة تجاه عبد الجبار، يقوم شداد بتعليم نادرة قواعد النيشان من اجل الدفاع عن نفسها حال عدم وجودة، تتصل نفيسة بإسراء لطلب المال وتطلب منها إسراء أسبوع مهله.

تزور إسراء نادرة في الجبل لتحكي لها مشكلتها مع نفيسة، يحاول ابونا مع دميانة لكي توافق على الزواج من عزت ولكنها مصرة على الرفض، تطلب إسراء من نادرة التدخل في الامر مع نفيسة، تخبر نادرة شداد عن الامر وتطلب منه مساعدة إسراء، وتؤكد له انها احبته لنخوته ورجولته يطلب منها إعادة تكرار كلامها الجميل على مسامعه ويعدها بحل مشكله إسراء.

تقابل أنس عبيدة وسط معابد الأقصر وتخبره انها تريد تكملة دراستها خارج مصر ويؤيد عبيدة كلامها ويخبرها انها رغبته ايضاً، يخبر شداد إسراء بعض التعليمات لاتباعها، تطلب سكينة من عبد الجبار الذهاب لأداء مناسك العمرة ولكنه يخبرها انه لا يستطيع وتخبره بزيارة مسجد السيدة نفيسة ويوافق عبد الجبار.

تخبر إسراء نفيسة ان الأموال جاهزة وتطلب منها ان تنتظرها في بيتها في تمام الحادية عشر، يزور شداد ورجالة منزل نفيسة، يدخل زوج نفيسة ويجدها حثه هامده ويصرخ لطلب المساعدة.

يتصل باشا مصر بعبد الجبار يلومه على سقوطه في الانتخابات ويؤكد له عبد الجبار ان السبب الحقيقي هو الحزب، يخبر مسعود والدة ان شداد يستعد لسرقة مخزن سلاح كبير في أحد النجوع بعد ثلاثة أيام، يطلب عبد الجبار من مسعود الاستعداد برجال لمقابلة شداد ورجاله في مخزن السلاح وفي نفس الوقت يذهب عبد الجبار ورجاله لمغارة شداد لبحث عن حفيدة يوسف ونادرة.

يدخل عبد الجبار ورجاله مغارة شداد مشهرين السلاح ولكنهم لا يجدون أحد، ينتظر مسعود وعلاء رجال شداد في مدخل أحد النجوع ولكنه لا يظهر، يضيف "القط" أحد رجال عبد الجبار بعض المخدر في الشاي، ينام رجال عبد الجبار المسؤولين عن حراسة مخزن السلاح بعد شربهم للشاي، تدخل نادرة وشداد والرجال مخزن سلاح عبد الجبار ويقومون بسرقته بالكامل كما خططت نادرة.

قصة مسلسل "عملة نادرة"

المرأة لا تورث في الصعيد بسبب التقاليد الموروثة وليس الدين، فماذا لو تحدت امرأة مجتمعا ذكوريا بامتياز، في نجع ما ودخلت في صراع دموي مع من هو أقوى وأشرس.. لابد أنها عملة نادرة."

وتعود نيللي كريم للتعاون مع المؤلف مدحت العدل بعد غياب 5 سنوات، منذ أن قدما سويًا مسلسل "لأعلى سعر"، عام 2017، وشارك في بطولته كل من أحمد فهمي، زينة، نبيل الحلفاوي، إخراج محمد العدل الذي يجدد هو الآخر تعاونه مع نيللي كريم للمرة الثالثة بعدما قدما سويًا مسلسل "فاتن أمل حربي" العام الماضي وقبله "لأعلى سعر".

أبطال مسلسل "عملة نادرة"

مسلسل "عملة نادرة" بطولة نيللي كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو ريه، رمزي العدل، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفي، على الطيب، مريم الخشت، نهى صالح، ومحمد فهيم، وهشام عاشور، ريم رؤوف، كريم عبد القوي بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب، مدير التصوير أحمد فهيم، مهندس الصوت زياد عزت، مهندس الديكور امير عبد العاطي، مصحح اللهجة عبد النبي الهواري، ملابس غادة وفيق، تأليف مدحت العدل، وإخراج محمد العدل.