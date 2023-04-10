محافظ أسيوط يشيد بجهود التحالف الوطني والهيئة الإنجيلية

نظمت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، تحت رعاية التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، وضمن مبادرة كتف في كتف، اليوم الإثنين ، إفطارًا لعدد ٥٠٠٠ من مزارعي مبادرة ازرع بمحافظة الفيوم وأسيوط والدقهلية، بمشاركة محافظ الدقهلية عدد من القيادات التنفيذية والشعبية.

وأكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على أهمية تنفيذ برامج ومبادرات تنموية استكمالا لدور الدولة فى توفير حياة كريمة للمواطنين وتنمية الريف المصرى وخاصة تنمية القرى المنتجة وتمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً ودعم الاسر الأكثر احتياجا من خلال تداخلات وبرامج تنموية حقيقية بالتنسيق والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الاهلية وكافة الجهات التنفيذية ، مشيدا بجهود وبرامج الهيئة القبطية الانجيلية وخاصة مبادرة " ازرع " والتى اطلقتها فى 8 محافظات لاستهداف توفير الامن الغذائى المصرى من الحبوب والمحاصيل الغذائية ورعاية ودعم صغار المزارعين واصحاب الحيازات الصغيرة وترشيد الاستهلاك فى المياه والاسمدة وتحسين الممارسات الزراعية ،معلنا التعاون الكامل والشراكة مع الهيئة برئاسة الدكتور القس اندريه زكى رئيس الطائفة الانجيلية ،لتنفيذ مبادرات تنموية تساهم فى تمكين المرأة اقتصاديا ورعاية الاسر الأكثر احتياجاً وتفعيل مبادرة القرى المنتجة وتقديم كافة الدعم وتسهيل الاجراءات لتنفيذ تلك التداخلات .

كما شارك في مائدة إفطار مزارعى مبادرة ازرع بمحافظة الفيوم الدكتور احمد الانصاري محافظ الفيوم، والذي أكد على تذليل اي صعوبات او تحديات وتسهيل اي إمكانيات وتكثيف الجهود من اجل ان نعدي الازمة والاهتمام بفئة صغار المزارعين، كما شارك أيضا الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم و اللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظه و ضياء الدين عبد الحميد السكرتيره العام المساعد

كما حضر اعضاء مجلس النواب والشيوخ وعميد كليه زراعه بالفيوم ووكلاء الوزارات المحليه والجهاز التنفيذي ووكيل وزاره الزراعه مصطفى راشد، ونقيب الزراعيين ونقيب الصحفيين ومدير الصندوق الاجتماعي ورجال الدين الاسلامي والمسيحى وجميع قيادات التنفيذيه والشعبيه بمحافظه الفيوم وقيادات المجتمع المحلي من الجمعيات الاهليه الشريكه بمبادرة ازرع.

وفي محافظة الدقهلية شارك عدد ١٥٥٠ مزارع، والدكتور طارق صلاح وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية، والدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالدقهلية، والدكتور مكرم رضوان عضو مجلس النواب، الدكتور محمد شطا عميد كلية الزراعة، والشيخ صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، ووكلاء وزارات القوى العاملة والشباب والرياضة والثقافة والري والطب البيطري والإصلاح الزراعي والطرق ولفيف من أساتذة جامعة المنصورة، بجانب عدد كبير من القيادات الشعبية والتنفيذية.

وأوضحت مارجريت انه تم اليوم توزيع 5000 كرتونة مواد غذائية في القاهرة والجيزة والدقهلية للمواطنين الأكثر احتياجا، وجارى العمل في مبادرة " ازرع " على سبيل المثال بمحافظة اسيوط بعدد 64 قرية بـ 8 مراكز ادارية وتستهدف 13 الف مزارع باجمالى 20 الف فدان من خلال 260 مدرسة حقلية ، لافتة الى ان الاهداف الاستراتيجية للمبادرة تتمثل فى هي تحسين دخل مئات الآلاف من صغار المزارعين عن طريق تزويد إنتاجهم وتقليل التكلفة الإنتاجية وتقليل الهادر من المحاصيل أثناء الحصاد وتوفير عقود تسويقية.