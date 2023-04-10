الشوط الأول.. فاركو يتقدم على الاتحاد السكندري بهدف دون رد

تقدم فريق الكرة الأول بنادي فاركو، بقيادة طارق العشري، على نظيره الاتحاد السكندري، بهدف نظيف دون رد في الشوط الأول، خلال المباراة المقامة بينهما على ملعب استاد الجيش ببرج العرب، في إطار منافسات الجولة رقم ٢٤ من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

سجل هدف فاركو رزقي حمرون في الدقيقة ٢٢ من عمر الشوط الأول، ليتنهي الشوط الأول بتقدم فاركو على حساب الاتحاد السكندري بهدف نظيف دون رد.

والجدير بالذكر أن الاتحاد السكندري يحتل المركز الخامس برصيد ٣٦ نقطة، بينما فاركو في المركز الـعاشر برصيد ٢٩ نقطة بجدول الترتيب العام بمسابقة الدوري الممتاز.