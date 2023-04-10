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الإثنين 10 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الشوط الأول.. فاركو يتقدم على الاتحاد السكندري بهدف دون رد

الشوط الأول.. فاركو
الشوط الأول.. فاركو يتقدم على الاتحاد السكندري بهدف نظيف
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تقدم فريق الكرة الأول بنادي فاركو، بقيادة طارق العشري، على نظيره الاتحاد السكندري، بهدف نظيف دون رد في الشوط الأول، خلال المباراة المقامة بينهما على ملعب استاد الجيش ببرج العرب، في إطار منافسات الجولة رقم ٢٤ من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

سجل هدف فاركو رزقي حمرون في الدقيقة ٢٢ من عمر الشوط الأول، ليتنهي الشوط الأول بتقدم فاركو على حساب الاتحاد السكندري بهدف نظيف دون رد.

والجدير بالذكر أن الاتحاد السكندري يحتل المركز الخامس برصيد ٣٦ نقطة، بينما فاركو في المركز الـعاشر برصيد ٢٩ نقطة بجدول الترتيب العام بمسابقة الدوري الممتاز.

الشوط الاول فاركو يتقدم على الاتحاد السكندري بهدف نظيف فاركو الاتحاد السكندري الدوري الممتاز