ضبط وإحضار سائق دهس شابا في المقطم

بدأت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، اليوم الأثنين، التحقيق في واقعة دهس سائق سيارة، لشاب بسيارته على الطريق السريع بالمقطم، والتسبب في وفاته.

وأمرت النيابة بضبط وإحضار المتهم للتحقيق معه، مما أمرت بالتحفظ علي كاميرات المراقبة، وإعداد تقرير بها.

وتبين من مناظرة النيابة أن الجثة لشاب في العقد الثالث من العمر به كسور وكدمات متفرقة، وأصيب بنزيف.

كما تبين أن سيارة صدمت الشاب وتمكن قائدها من الهروب من موقع الحادث، وبتفريغ كاميرات المراقبة تم تحديد السيارة، كما تم هوية الجثة، وأمرت لنيابة بالتشريح لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها، والتصريح بالدفن .



تلقى ضباط مباحث قسم شرطة المقطم إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، بتلقيهم بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة شاب بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة المقطم.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، لموقع البلاغ وتبين العثور على جثة شاب في العقد الثالث من العمر، وبمناظرة الجثة تبين وجود عدة إصابات بأماكن متفرقة بالجسم.

تم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم ، وحُرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق.