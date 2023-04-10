علي الشريعي سكرتيرا لنقابة المهن الموسيقية خلفا لأحمد رمضان

قرر الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، تصعيد الموسيقار على الشريعي، سكرتير للنقابة خلفاً لـ أحمد رمضان، المحال إلى اللجنة التأديبية، مشيرًا إلى أن ترتيب الأستاذ علي الشريعي يعطي له الحق في التصعيد.

وحلف علي الشريعي اليمين أمام مجلس نقابة المهن الموسيقية، وتعهد هو والنقيب مصطفى كامل على التكاتف معًا لخدمة أعضاء النقابة.

يشار إلى أنه يحق للمجلس التصعيد في حال استبعاد أحد أعضاء المجلس وفقًا للقانون رقم 35 لسنة 1978 الخاص بإنشاء اتحاد النقابات الفنية واللائحة الخاصة بالنقابة، والذي ينص في حالة خلو أحد المقاعد بمجلس النقابة لأي سبب من الأسباب فإنه يتم تصعيد المرشح الأكثر حصولًا على الأصوات أثناء العملية الانتخابية؛ الأمر الذي على أساسه اتخذ ماجد حمدي المحامي الإجراءات القانونية وأنذر نقابة الموسيقيين ممثلة في السيد نقيب الموسيقيين موضحًا ما جاء بالقانون واللائحة.

حيث انتهى إلى أحقية الموسيقار علي الشريعي بحصوله على كرسي المجلس الشاغر خاصة بعد تجميد عضوية السكرتير العام السابق للنقابة ليصبح بذلك مقعده في المجلس شاغراً.