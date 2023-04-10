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الإثنين 10 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

معتمر يمسح ألم عامل نظافة في الحرم المكي.. صور

الكعبة المشرفة
الكعبة المشرفة
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور توثق قيام أحد المعتمرين بعمل مشهد لطيف ومؤثر في الحرم المكي اليوم الإثنين ، عندما شوهد، وهو يخفف الألم عن عمال النظافة المتعبين بعد ساعات عمل شاقة في المكان المقدس.


وأظهرت الصور  المعتمر وهو يتوقف أمام عامل النظافة ويقدم له بعض الحركات البسيطة لتخفيف التعب والتوتر في عضلات ظهره ، وقد بدا العامل وهو يشعر بالارتياح والراحة، ويشير إلى أنه يشعر بتحسن واضح في حالته.

و عبر الكثيرون من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو، عن إعجابهم بمبادرة المعتمر وتعاطفه مع العمال الذين يعملون بجهد في خدمة زوار الحرم المكي.

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