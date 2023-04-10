ارتفاع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي في السعودية بنسبة 6 % خلال شهر فبراير

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء السعودية ارتفاع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بنسبة (6 %) في شهر فبراير لعام 2023م مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق، موضحةً أن ذلك جاء نتيجة لارتفاع الإنتاج في نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز.

وأشارت الهيئة – في بيان أوردته قناة (الاخبارية) السعودية اليوم الاثنين – الى ارتفاع مؤشر الرقم القياسي الفرعي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر في شهر فبراير من العام الحالي بنسبة 2.2% مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق (فبراير2022م)، كما ارتفع الرقم القياسي الفرعي لنشاط الصناعة التحويلية بنسبة 16.8% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق (فبراير 2022م)، كما حقق الرقم القياسي الفرعي لنشاط إمدادات الكهرباء والغاز ارتفاعا بنسبة12.9 %، مقارنة بشهر (فبراير2022م).

يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء تصدر عددًا من المنتجات الإحصائية المتعلقة بالصناعة ومنها مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي، وهو مؤشر اقتصادي يعكس التغيرات النسبية والتطور في حجم كميات الإنتاج الصناعي اعتمادًا على بيانات مسح الإنتاج الصناعي، الذي يتم تنفيذه شهريًا ويستهدف المنشآت الصناعية التي تعمل في الأنشطة المستهدفة، والمتمثلة في نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية، ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز.