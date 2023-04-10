اقرأ غدا في "البوابة".. NO Mercy.. النظام الإيراني يستخدم كاميرات تجسس للقبض على الرافضين الحجاب

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الثلاثاء 11 أبريل 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

NO Mercy.. النظام الإيراني يستخدم كاميرات تجسس للقبض على الرافضين الحجاب

خامنئي: أي شخص يُقبض عليه وهو يتحدى القواعد سيعامل "بلا رحمة"

منظومة متكاملة.. الرئيس يوجه بالاهتمام بأدق التفاصيل الخاصة بالمتحف المصري الكبير

صراع أعالي البحار.. الصين تندد بتوغل مدمرة أمريكية في بحرها الجنوبي.. وواشطن: حرية ملاحة

.. وطهران تنتقد إرسال واشنطن غواصة للشرق الأوسط

ملاحقات قضائية.. ورقة سياسية لمشروع مكافحة التطرف لمحاكمة العائدين من سوريا والعراق في فرنسا

خلال 10 سنوات.. وزيرة الخزانة الأمريكية: إصلاحات البنك الدولي ستدر 50 مليار دولار