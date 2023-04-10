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الإثنين 10 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

فيتوريا وميكالي وبيريرا يحضران نهائي كأس مصر

فيتوريا
فيتوريا
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يتواجد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني الاول لكرة القدم، في مباراة الاهلي وبيراميدز المقامة حاليا بين الفريقين علي استاد القاهرة الدولي، في نهائي كاس مصر. 
كما يتواجد البرازيلي ميكالي مدرب المنتخب الاوليمبي في المباراة ذاتها، بالاضافة الي بيريرا رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم. 
ويراقب المدريين الفنيين اللاعبين الاساسين لصفوف المنتخب الاول و الاوليمبي خاصة وان هناك فترة قوية للمنتخابات الوطنية.

البرتغالي روي فيتوريا البرازيلي روجيرو ميكالي