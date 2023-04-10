سموحة يبدأ الاستعداد لموقعة الاتحاد السكندري في الدوري

يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، بقيادة أحمد سامي، أولى تحضيراته للقاء الاتحاد السكندري، غداً الثلاثاء، على ملعب النادي السكندري، في إطار منافسات الجولة رقم ٢٥ من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وكان الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي سموحة، بقيادة أحمد سامي ، قد منح لاعبيه راحة سلبية ٢٤ ساعة فقط، عقب لقاء الداخلية، والذي انتهى بفوز الفريق السكندري بأربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف في الجولة السابقة من عمر منافسات الدوري الممتاز.

ويواجه سموحة نظيره الاتحاد السكندري، الجمعة المقبلة، على ملعب استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة رقم ٢٥ من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

والجدير بالذكر أن سموحة يحتل المركز الثامن برصيد ٣١ نقطة، بينما الاتحاد السكندري يحتل المركز الخامس برصيد ٣٦ نقطة بجدول الترتيب العام بمسابقة الدوري الممتاز.