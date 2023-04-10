انطلاق المسابقة السنوية لحفظ القرآن الكريم بإدارة شباب السنبلاوين بالدقهلية

انطلقت اليوم الإثنين المسابقة السنوية الكبري فى حفظ وتلاوة القرآن الكريم ، والتي تنظمها إدارة شباب السنبلاوين بمركز شباب كفر غنام، بمشاركة 400 متسابق ومتسابقة من النشء والشباب أعضاء الجمعية العمومية بمركز شباب كفر غنام بالسنبلاوين خلال شهر رمضان الكريم.

يأتى ذلك بإشراف إدارة شباب السنبلاوين و جاسر خالد مدير عام إدارة شباب السنبلاوين، و أم محمد عوض رئيس قسم الشباب بالإدارة، و عزيزه حمدي رئيس قسم تنمية النشء بالإدارة، و محمد عبد الجليل المدير التنفيذي للمركز، و السيد جمال جمعه مشرف النشاط بالمركز.

فيما تتضمن المسابقة السنوية الكبري فى حفظ القران الكريم بمركز شباب كفر غنام الإختبارات في حفظ القرآن كاملا - ثلاث أرباع القرآن - نصف القرآن _ ربع للقران الكريم، بدأت فعاليات المسابقة والاختبارات من اليوم الثالث من شهر رمضان المبارك وحتى اليوم الثاني عشر من شهر رمضان الكريم، بمشاركة عدد 400 متسابق ومتسابقة.

فيما جرت الإختبارات اليوم بالمسابقة السنوية الكبرى لحفظ وتلاوة القرآن الكريم بمركز شباب كفر غنام، ويقوم باختبار المتسابقين الشيخ احمد علي باز امام وخطيب بإدارة الاوقاف بالسنبلاوين وتم الاستماع للطلائع والشباب حسب مقدار حفظ كل متسابق جزء او اكثر او ريع القران اونصف القران او القران كاملا وتم اختيار الفائزين من حفظة القران الكريم.

يذكر أن توزع الجوائز على الفائزين في المسابقة السنوية الكبري لحفظ القرآن الكريم في حفل وليلة رمضانيه الأسبوع القادم، وتكريم 400 متسابق ومتسابقة من حفظة كتاب الله كبير الاسبوع القادم، وسط حضور مجلس الإدارة المحترم ولفيف من الشخصيات العامه بقرية كفر غنام واهالي المتسابقين والمسابقات.

ومن جانبها اكدت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، على أن مراكز الشباب بالدقهلية تشهد فعاليات ومبادرات وأنشطة وبرامج متنوعة كثيفة تقام على مدار شهر رمضان المبارك، لخدمة النشء والشباب وأعضاء مراكز الشباب، ومنها المسابقات في حفظ وتلاوة القرآن الكريم على مستوى مراكز الشباب بالدقهلية.

يأتي تنفيذ المسابقة السنوية الكبري فى حفظ القران الكريم بمركز شباب كفر غنام تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، وإشراف الدكتور طارق باشا وكيل المديرية للشباب، والدكتور ايمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، و طارق دهب مدير عام الإدارة العامة للشباب، ومتابعة جاسر خالد مدير عام إدارة شباب السنبلاوين.

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