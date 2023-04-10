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الإثنين 10 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

انطلاق حملة نظافة موسَعة جديدة بجميع مساجد شمال سيناء

انطلاق حملة نظافة
انطلاق حملة نظافة موسَعة جديدة بجميع مساجد شمال سيناء
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أعلن الشيخ محمود مرزوق مدير مديرية أوقاف شمال سيناء عن إطلاق حملة نظافة موسَعة بجميع مساجد شمال سيناء استعداداً للعشر الأواخر من شهر رمضان المبارك تنفيذاً لتوجيهات وزارة الأوقاف والقيام بكل ما من شأنه الحفاظ على المساجد و صيانتها وتهيئتها للمصلين وعمارتها  ونظافتها داخلياً وخارجياً ، على أن تستمر جهود التفتيش والمتابعة لحملة نظافة المساجد حتى نهاية الشهر الفضيل.

وأشاد مرزوق  بالجهود المضاعفة التي بذلها قيادات الدعوة ومديرى الإدارات والمفتشون والعاملون بالمساجد فى إنجاح حملات النظافة السابقة بالمساجد، والتي انعكس تأثيرها راحة وطمأنينة في نفوس رواد بيوت الله عز وجل مذكَراً بما أوصى به وزير الأوقاف من ضرورة تجديد النية واحتساب الجهد في هذه الأيام المتبقية عند الله عز وجل وإذا كنا نقول للناس: "يا باغي الخير أقبل!" فلن تؤتي تأثيرها ما لم نكن نحن كذلك، فأنت تقدم دعوتك محتسبًا أجرها عند الله عز وجل وينالك منها الخير الكثير في الدنيا والآخرة، وتأكد أنك لن تؤثر في الناس التأثير المطلوب ما لم تجدد نيتك بدعوتك لله عز وجل، مؤكدًا أن الدعوة والمساجد بفضل الله عز وجل في عصرها الذهبي بخطة دعوية و قرآنية غير مسبوقة بالمساجد.

وختم مرزوق حديثه بتوصية الجميع بضرورة بذل أقصى جهد للإشراف على المساجد حتى يخرج العمل بأفضل صورة ترضي الله عز وجل.

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