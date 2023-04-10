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الإثنين 10 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس جامعة المنصورة الجديدة يشارك اتحاد الطلاب الإفطار الرمضاني السنوي

جانب من حفل الافطار
جانب من حفل الافطار
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نظم اتحاد طلاب جامعة المنصورة الجديدة إفطارا جماعيا في رحاب الجامعة اليوم الاثنين تحت رعاية وحضور الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة.

ومن جانبه دعا رئيس الجامعة للإفطار جميع منتسبي الجامعة من طلاب وأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري بالجامعة وأوصى بأن تكون عادة سنوية بجامعة المنصورة الجديدة في شهر رمضان المبارك ،وهو لقاء الأسرة الواحدة بين جميع منتسبي جامعة المنصورة الجديدة للعام الثاني على التوالي هذا وقد جمع مختلف الكليات وقطاعاتها بهدف تعزيز العلاقات الاجتماعية بين المسؤولين والطلاب والعاملين، بعيدًا عن روتين الدراسة والعمل اليومي وضمن أجواء تسودها المحبة والألفة والود.

وأشار " الخولي إلى أن الإفطار خلال الشهر المبارك من المناسبات التي تسهم في خلق بيئة اجتماعية إيجابية، وتدعيم أواصر المحبة والإخاء بين جميع منتسبي الجامعة ، وخلال لقاءه بالطلاب أكدوا على توفير الجو الملائم للطلاب خاصة أنه متزامن مع انتهاء الامتحانات .

وقد أعرب  عبد الله جاد أمين عام الجامعة عن اعتزاز الجهاز الاداري بمشاركة رئيس الجامعة لهم في حفل الإفطار موجهين له الشكر على تنظيم هذا اللقاء في شهر رمضان المعظم والذى يظهر الجانب الحضاري والتعامل الراقي الذي يوليه رئيس الجامعة لأبنائه العاملين .

ومن جانبه قدم رئيس الجامعة الشكر لجميع الحاضرين اليوم ، مثنيًا على تنظيم هذا الحفل ومعربا عن سعادته دائما بالتواجد وسط طلاب الجامعة، متمنيا التطور والتقدم الدائم للجامعة بكافة كلياتها وأن تظل دائما متميزة .

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الافطار الرمضانى جامعة المنصورة الجديدة رئيس جامعة المنصورة الجديدة شهر رمضان المبارك شهر رمضان المعظم