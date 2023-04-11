الأرصاد: طقس اليوم مائل للدفء نهارا بارد ليلا على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 24

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية دافيء على شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب البلاد.. بينما يسود طقس بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى مائل للبرودة على جنوب البلاد.

وعن الظواهر الجوية فرصة لسقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، وتمتد خفيفة ليلا إلى مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.. وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 24 14

العاصمة الإدارية 24 13

6 أكتوبر 25 13

بنهــــا 24 14

دمنهور 24 14

وادي النطرون 25 15

كفر الشيخ 22 14

المنصورة 23 14

الزقازيق 24 15

شبين الكوم 24 14

طنطا 23 14

دمياط 21 14

بورسعيد 21 15

الإسماعيلية 24 14

السويس 24 15

العريش 22 13

رفح 21 14

رأس سدر 24 15

نخل 22 13

كاترين 22 8

الطور 25 15

طابا 24 14

شرم الشيخ 28 18

الإسكندرية 21 13

العلمين الجديدة 21 14

مطروح 19 14

السلوم 19 13

سيوة 21 12

رأس غارب 28 21

الغردقة 29 19

سفاجا 28 18

مرسى علم 29 17

شلاتين 29 20

حلايب 29 21

أبو رماد 28 20

رأس حدربة 29 22

الفيوم 24 14

بني سويف 25 15

المنيا 26 14

أسيوط 25 15

سوهاج 26 16

قنا 30 17

الأقصر 28 18

أسوان 31 18

الوادي الجديد 35 19

أبو سمبل 31 20