ورشة عمل بين القومي لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني بالمنيا

عقد اليوم الإثنين بديوان عام محافظة المنيا ورشة عمل عن نشر الوعي الثقافي بحقوق الانسان في اطار التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي لحقوق الإنسان حول تعزيز حقوق الإنسان وبناء القدرات ونشر ثقافة الوعي بحقوق الإنسان.

جاء ذلك بحضور شيماء سيد علي مدير إدارة الجمعيات بمديرية التضامن الاجتماعي بالمنيا وجمال بركات مدير لجنة نشر ثقافة حقوق الإنسان بالمجلس القومي لحقوق الإنسان وخالد معروف مدير وحدة رصد وتوثيق حقوق الانسان و محمد حسين اخصائي الجمعيات الأهلية بالمديرية و منال محمد مدير المركز الإعلامي بالمديرية وعدد من منظمات المجتمع المدني من الجمعيات والمؤسسات الأهلية على مستوى المحافظة

وقد تناولت ورشة العمل لقاء تعريفي بالمجلس القومي لحقوق الإنسان تاريخ إنشاء المجلس منذ 2003 تشكيله واختصاصاته.

وفي كلمته وجه جمال بركات الشكر لمديرية التضامن الاجتماعي لمحافظة المنيا ولممثلي الجمعيات والمؤسسات الحاضرين وأكد أن الهدف دائما العمل على تعزيز نشر ثقافة الوعي المجتمعي بحقوق الإنسان في ضوء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بهدف نشر الوعي الفكري والثقافي وأثره على التنمية الشاملة على كافة المستويات وذلك في ظل الجمهورية الجديدة وتوجيهات الرئيس بما يتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030

كما قام خالد معروف بطرح سبل التعاون والتشبيك بين دور منظمات المجتمع المدني الجمعيات الأهلية والمجلس القومي لحقوق الانسان وكذلك مديرية التضامن الاجتماعي ودورها الهام في هذا المجال. والإجابة عن التساؤلات أو المقترحات التي تم طرحها من الحضور.

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