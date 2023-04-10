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الإثنين 10 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

أمسية رمضانية لأمير الشعراء بالمدينة الجامعية للأزهر

د سلامة داوود رئيس
د سلامة داوود رئيس جامعة الأزهر
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قام الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، بأداء صلاتي: العشاء والتروايح وسط أبنائه الطلاب في مسجد المدينة الجامعية للطلاب بمدينة نصر، وعقب الانتهاء من الصلاة بدأت الأمسية الرمضانية؛ حيث ألقى الدكتور علاء جانب، مستشار جامعة الأزهر للأنشطة الطلابية، والحائز على جائزة أمير الشعراء، قصيدة في مدح الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، كما قام أيضًا بإلقاء قصيدة في حب الأزهر الشريف.

كما قام أحد الطلاب بإنشاد تواشيح دينية في مدح الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، جاء ذلك بحضور أسامة توفيق، رئيس الإدارة المركزية للمدن الجامعية، وهاني صابر ، مدير مدينة نصر أ، والدكتور  محمد شكري ، مدير مدينة نصر ب، وأحمد إسماعيل، مدير إدارة التغذية.

الأزهر الشريف الدكتور سلامة داود المدينة الجامعية أمير الشعراء