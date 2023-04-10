أقيم في محافظة بورسعيد، مساء اليوم الاثنين، عزاء اللواء مدحت عبد الرحيم، مدير أمن بورسعيد الراحل، وذلك بمسجد السلام في حي الشرق، بحضور المحافظ اللواء أركان حرب عادل الغضبان، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والسياسية وأبناء بورسعيد ووسائل الإعلام المختلفة.

بالصور.. عزاء مدير أمن بورسعيد بمسجد السلام

وسادت حالة من الحزن الشديد على وجوه الحضور، نظرًا لما تمتع به مدير أمن بورسعيد الراحل من سيرة وسمعة طيبة وحب واحترام الناس له، فضلًا عن إخلاصه وتفانيه في عمله طوال مسيرته.

وكان اللواء مدحت عبد الرحيم، قد لقى مصرعه إثر حادث سيارة على طريق محور 30 يونيو بنطاق محافظة الإسماعيلية، ونُقل إلى مجمع الإسماعيلية الطبي ومنه إلى قرية الحريدية بمركز المراغة محافظة سوهاج، ليدفن هناك في مسقط رأسه.

وشغل مدير أمن بورسعيد الراحل عددًا من المواقع الشرطية، أبرزها: منصب مأمور قسم شرطة الشرق، مساعد مدير أمن بورسعيد، ثم حكمدار لأمن بورسعيد، حتى جرت ترقيته مديرًا أمن بورسعيد، ضمن حركة ترقيات الشرطة التي اعتمدها اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، يوم 27 يوليو 2022.

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