ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة بحوزة 3 عناصر إجرامية بالقاهرة والجيزة

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى “الأمن الوطنى - الأمن العام” ومديريتى أمن (القاهرة - الجيزة) نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وخاصةً مخدرى الهيروين والأيس "الشابو" وترويجها على عملائهم مُتخذين من دائرتى قسم شرطة (ثالث مدينة نصر - الأهرام) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم على النحو التالى:



ضبط (عنصر إجرامى ، له معلومات جنائية) حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر بالقاهرة ، وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين وزنت 3 كيلو جرام – كمية لمخدر الأيس "شابو" وزنت كيلو جرام – بندقية خرطوش – فرد خرطوش – طبنجة – عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول – ميزان حساس – كمية من المشغولات الذهبية).

ضبط (عنصرين إجراميين ، لهما معلومات جنائية) حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة ، وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام– كمية لمخدر الأيس "الشابو" وزنت كيلو جرام – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول – ميزان حساس).

وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات .

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو (1,380,000 مليون وثلاثمائة وثمانون ألف جنيه تقريباً).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.