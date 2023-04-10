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الإثنين 10 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

لا شبهة جنائية في العثور على جثة مسن داخل شقة بأكتوبر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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كشف مصدر أمني تفاصيل واقعة العثور على جثة مسن متوفي داخل شقته بأكتوبر، إذ تبين أنه يقطن بالشقة بمفرده وتوفي نتيجة إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية، ولا يوجد شبهة جنائية حول الوفاة.

وتابع المصدر، أن الوفاة اكتشفت بعد مرور عدة أيام وظهور رائحة كريهة مع بداية تحلل الجثة.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة ثانى اكتوبر من غرفة النجده بالعثور علي مسن متوفي داخل شقته، علي الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة مسن في حالة تعفن، ولا توجد به أي إصابات ظاهره.

وبعمل التحريات تبين أن الوفاة طبيعية ولا شبهه جنائية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

العثور على جثة مسن الوفاة طبيعية داخل شقة رائحة كريهة قسم شرطة ثانى أكتوبر