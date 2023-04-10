تنفيذ اختبارات المشروع القومي لرياضة الكابادي لتلاميذ المدارس بالدقهلية

جرى اليوم الإثنين إنتقاء اللاعبين واللاعبات للانضمام إلى المشروع القومي لنشر لعبة الكابادي بين تلاميذ المدارس بمحافظة الدقهلية، برعاية وزارة الشباب والرياضة متمثلة في الإدارة المركزية لتنمية النشء "الإدارة العامة للتنشئة المدرسية"، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والاتحاد المصري للكابادي تحت شعار "كابادي المدارس المصرية" بصالة الكاراتية بمركز التنمية الشبابية بإستاد المنصورة الرياضي.

جاء ذلك بحضور الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، والدكتور أسامة سعيد رئيس الاتحاد المصري للكابادي، و صلاح امبابى مدير عام الإدارة العامة لتنمية النشء، والكابتن محمود حامد المدير الفني لمنتخب الكابادي، والكابتن درويش محمود عضو اللجنة الفنية للكابادي، ومصطفى كمال الدين رفعت وكيل الإدارة.

فيما يهدف المشروع إلى نشر لعبة الكابادي وتوسيع قاعدة ممارسة اللعبة بين تلاميذ المدارس بمحافظة الدقهلية من الناشئين ( بنين - بنات) لدعم الاتحاد المصري للكابادي بعناصر للمشاركة في المنتخب القومي، وقد تم الإعلان عن المشروع من خلال مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية" الإدارة العامة لتنمية النشء"، ومديرية التربية والتعليم بالدقهلية طبقاً للشروط والمواصفات المحددة من قبل إتحاد الكابادي.

فيما اختبرت اللجنة الفنية من وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري للكابادي اليوم التلاميذ المتقدمين للانضمام للعبة من خلال مجموعة اختبارات لقياس عناصر اللياقة البدنية الأساسية للاعبين واللاعبات وعمل الاختبارات اللازمة بحيث يتكون كل فريق من عدد "12 تلميذ أساسي+3 إحتياطي" و"12 تلميذة أساسي + 3 إحتياطي".

يذكر أن المشروع يتم تنفيذه على مدار 7 أشهر، حيث يتم فيها التدريب على المهارات الأساسية للعبة، وتقييم فتري للمراكز وتنفيذ لقاءات مجمعة بين المراكز بعضها البعض وإعداد لقاءات تنافسية مع الفرق بالأندية الأخرى.

يأتي تنفيذ مشروع كابادى المدارس المصرية برعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، و جيهان حنفي رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء بالوزارة، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، وإشراف الدكتور طارق باشا وكيل المديرية للشباب، والدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، والدكتورة وفاء موسى مدير عام الإدارة العامة للتنشئة المدرسية بالوزارة، و صلاح امبابي مدير عام الإدارة العامة لتنمية النشء، و أميرة يسري مسئول المشروع بالوزارة، و محمد عبدالوهاب بالإدارة المركزية لتنمية النشء، و محمد الحسانين مسئول وإداري المشروع بالمديرية، وتدريب كلا من الكابتن عبداللطيف إبراهيم والكابتن وليد صلاح.

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