إفطار جماعى لقيادات التربية والتعليم بالدقهلية

نظم ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، هانى عنتر وكيل مديرية التربية والتعليم بالدقهلية اليوم الأثنين إفطار جماعى بمدرسة الفندقية.

جاء ذلك بحضور مدير عموم المديرية ومديرى الإدارات التعليمية ووكلاء الادارات التعليمية وموجهى عموم المواد والانشطه بالمديرية ومديرى المراحل التعليمية ومديرى إدارة الامن ورئيس مجالس الامناء بالمديرية والإدارات التعليمية.

ومن جانبه اكد وكيل التعليم بالدقهلية أن ذلك يأتى فى إطار دعم أواصر المحبة والود بين العاملين وتعزيز التواصل بين أفراد المجتمع بجميع فئاته وأطيافه وتعزيز العلاقات الاجتماعية.

وقدم شعبان كل الشكر والتقدير لأحمد هلال المنظم والقائم على إعداد وتجهيز الإفطار وكل القائمين على الإفطار داليا شعبان مدير إدارة دعم وتواصل المعلمين ومدير المدرسة الفندقية محمد عبد الحميد و محمد جلال أمن المديرية و مديرة العلاقات العامه الدكتورة أميمة عبد الحكيم.

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