وكيل تعليم الدقهلية يناقش الاستعدادات والإجراءات النهائية لامتحان نهاية العام

اجتمع ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، وهانى عنتر، وكيل مديرية التربية والتعليم بالدقهلية ، اليوم، بمديري ووكلاء الإدارات التعليمية بحضور مدير عام التعليم العام عصام عمارة، وعبد العظيم السعيد، رئيس مجلس الامناء والآباء والمعلمين بالمديرية لمتابعة آخر استعدادات المديرية لامتحانات الفصل الدراسى الثانى والتى ستنطلق فى ٦ مايو المقبل .

وتناول الاجتماع عدة نقاط منها ضرورة إنتهاء جميع المعلمين من شرح مناهج الفصل الدراسى الثانى حسب الخطط الزمنية المعتمدة للمناهج وبيان الأجزاء المخصصة للإطلاع فى مناهج صفوف النقل.

وأكد شعبان على واضعى الأسئلة بالالتزام بكافة ضوابط الورقة الامتحانية والتعليمات الواردة من الوزارة في هذا الشأن ، ومراعاة الفروق الفردية بين مستويات الطلاب والتدرج فى مستوى الأسئلة ، وسلامة وجودة الورقة الامتحانية من ناحية الطباعة مع تحري الدقة التامة عند اختيار فقرات الأسئلة والالتزام بالأجزاء المقررة فقط للفصل الدراسى ، ومراجعتها لغوياً وفنياً ، ومطابقة نماذج الإجابة مع الأسئلة.

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم على ضرورة حرص المديرية على توفير مناخ صحى وآمن للطلاب لأداء امتحاناتهم بكل يسر وسهولة، متمنياً دوام التوفيق للجميع.

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