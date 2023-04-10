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الإثنين 10 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

طارق العشري يعلن تشكيل فاركو لمباراة الاتحاد السكندري

فاركو يستضيف الاتحاد السكندري علي ملعب استاد برج العرب

طارق العشري يعلن
طارق العشري يعلن تشكيل فاركو لمباراة الاتحاد السكندري
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أعلن الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي فاركو بقيادة طارق العشري، عن التشكيل الأساسي الذي سيخوض به لقاء الاتحاد السكندري، والمقرر إقامته في التاسعة والربع مساء اليوم الإثنين، على ملعب استاد الجيش ببرج العرب، في إطار استعدادات الجولة رقم ٢٤ من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل فاركو كالآتي:

حراسة المرمى: محمد شيكا

خط الدفاع: أحمد صغيري – رامي صبري – جيفرسون انكادا – عبد الله بكري – عزمي غومة.

خط الوسط:  محمود حمادة – سوكاري، شكري نجيب.

خط الهجوم  :رزقي حمرون   - علي بهيج.

والجدير بالذكر أن فاركو يحتل المركز العاشر برصيد ٢٩ نقطة، بينما الاتحاد السكندري في المركز الخامس برصيد ٣٦ نقطة بجدول الترتيب العام بمسابقة الدوري الممتاز.

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