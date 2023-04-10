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الإثنين 10 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مابولولو يقود هجوم الاتحاد السكندري أمام فاركو في الدوري

فاركو يستضيف الاتحاد السكندري علي ملعب استاد برج العرب

مابولولو يقود هجوم
مابولولو يقود هجوم الاتحاد السكندري أمام فاركو في الدوري
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أعلن الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي الاتحاد السكندري، بقيادة الصربى زوران مانولوفيتش، عن التشكيل الأساسي الذي سيخوض به لقاء فاركو، والمقرر إقامته في التاسعة والربع مساء اليوم الإثنين، على ملعب استاد الجيش ببرج العرب، في إطار منافسات الجولة رقم ٢٤ من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز.
وجاء تشكيل الاتحاد السكندري كالآتي :
حراسة المرمى : المهدي سليمان. 
خط الدفاع : 
هشام صلاح – محمود علاء – خالد صبحي – صبري رحيل. 
خط الوسط : 
اسلام عبدالنعيم ، ساليفو مورو ، الغندور ، احمد عيد ، عبدالغني محمد. 
خط الهجوم : مابولولو.

والجدير بالذكر أن الاتحاد السكندري يحتل المركز الخامس برصيد ٣٦ نقطة، بينما فاركو في المركز الـعاشر برصيد ٢٩ نقطة بجدول الترتيب العام بمسابقة الدوري الممتاز. 

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