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الإثنين 10 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدوري الإسباني.. ليفاندوفسكي يقود هجوم برشلونة أمام جيرونا

برشلونة
برشلونة
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أعلن تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي برشلونة، تشكيل اللاعبين الرسمي لمواجهة جيرونا، اليوم الاثنين، في إطار منافسات الجولة الـ28 من بطولة الدوري الإسباني.

وتقام المباراة على ملعب برشلونة "سبوتيفاي كامب نو" في تمام الساعة التاسعة، ويقود هجوم البلوجرانا البولندي روبرت ليفاندوفسكي إلى جانب رافينيا وأنسو فاتي.

ويبدأ برشلونة المباراة بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: مارك تير شتيجن

خط الدفاع: رونالد أراوخو - جيوليس كوندي - إريك جارسيا - أليكس بالدي

خط الوسط: سيرجي روبيرتو - سيرجيو بوسكيتش - جافي

خط الهجوم: رافينيا - روبرت ليفاندوفسكي - أنسو فاتي

ويحتل برشلونة صدارة الدوري الإسباني برصيد 71 نقطة فيما يأتي جيرونا في المركز الحادي عشر برصيد 34 نقطة.
 

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