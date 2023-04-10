إقليم القناة وسيناء يفتتح موسم عروض نوادي المسرح.. صور

افتتح إقليم القناة وسيناء، موسم عروض نوادي المسرح على مسرح قصر ثقافة شرم الشيخ، حيث انطلق الموسم الجديد لعروض نوادي المسرح للعام الحالي بالإقليم برئاسة الكاتب محمد نبيل.

جاء ذلك بحضور لجنة المشاهدة، من أساتذة الإخراج المسرحي المخرج احمد عبد الجليل ، و الكاتب احمد زيدان ، ومصمم الديكور احمد عبد الرحمن نور الدين ، وعضو الرقابة ايمان سلام، ومقرر اللجنة مروة ماهر ؛ لتقييم عروض نوادى المسرح.

وجرى تقديم العرض الأول "احتقان" تأليف عماد نعمة جابر ، وإخراج حسام مسعد وتستكمل العروض اليوم الاثنين ثاني ليالي نوادي المسرح لفرق نوادي جنوب سيناء علي مسرح قصر ثقافة شرم الشيخ وبحضور لجنة التحكيم يقام عرضين مسرحيتين تفتتح بالعرض المسرحي " لحظات فارقة " تأليف محمد زين ، وإخراج أمجد لطفي .

يليه العرض المسرحي" رحلة قطار " تأليف الدكتور محمود كحيله ، وإخراج ابراهيم إسماعيل.

واليوم الثالث علي التوالي الموافق الثلاثاء الحادي عشر من ابريل الجاري، تنتقل إلى قصر ثقافة السويس ثم إلى الاسماعيليه ،ليختتم من قصر ثقافة بورسعيد.

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