ننشر استعدادات تعليم دمياط لامتحانات الفصل الدراسي الثاني

عقد "علي عبد الرؤوف" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اجتماعا مع المديرين العموم للمديرية والإدارات التعليمية، بحضور عبد العليم جمعة وكيل المديرية، وذلك لبحث كافة الاستعدادات والضوابط لاستقبال امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

وشدد "وكيل الوزارة" على ضرورة استكمال جميع المعلمين للفصل الدراسي الثاني ومراجعة مناهجهم ، وكذلك التأكيد على الموجهين واضعي الأسئلة الالتزام بكافة ضوابط ورقة الامتحان ، والتعليمات الواردة من الوزارة بهذا الخصوص وسلامة ورقة الامتحان وجودتها من حيث الطباعة ، كما شدد على ضرورة توفير المناخ المناسب لجميع الطلاب الممتحنين ، والتعامل بحزم مع المخالفين ، والتأكد من سلامة المراوح والإضاءة ، والالتزام بضوابط وسائل الأمن والسلامة داخل وخارج اللجان.

وأشار "عبد الرؤوف" إلى حتمية التنفيذ الصارم لكافة القرارات الوزارية المنظمة لعمل الامتحانات ، والقرار الجمهوري الخاص بمنع ومعاقبة الغش أو الإخلال بالنظام العام لجميع الامتحانات.

واختتم "وكيل الوزارة" الاجتماع مؤكدا على ضرورة اعداد وتشكيل غرف عمليات متابعة الامتحانات في المديرية والإدارات التعليمية، مؤكدا علي مديري الإدارات بضرورة كتابة تقرير يومي عن سير الامتحانات (إيجابيات - سلبيات). والإجراءات المتخذة.

وفي سياق أخر، كرمت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الأمهات المثاليات لهذا العام خلال حفل أُقيمت فعالياته بمكتبة مصر العامة بمدينة دمياط، جاء بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و حسام عبد الغفارمدير مديرية التضامن الاجتماعي .

حيث بدأ الاحتفال بتلاوة آيات من القرآن الكريم و عرض تقديمى لقصص كفاح الأمهات المثاليات، كما قدم أطفال حضانة منار السبيل عرض فنى بهذه المناسبة، وفى هذا السياق،، استهلت " المحافظ " كلمتها بتهنئة أبناء المحافظة بمناسبة شهر رمضان المبارك وقرب حلول أعياد الفطر المبارك والقيامة المجيد ، كما أعربت عن خالص سعادتها بهذا اللقاء ،موجهة التحية الى أمهات وسيدات مصر و أمهات الشهداء الأبرار، حيث أكدت ان الأم المصرية هى رمز العطاء والرحمة وأيقونات الاصرار والنجاح .