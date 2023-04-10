احتفالاً بمئوية السينما التونسية.. عودة أيام قرطاج السينمائية 2023

كشفت وزارة الشؤون الثقافية التونسية عن عودة أيام قرطاج السينمائية هذا العام، عقب إلغاء نسخة العام الحالي واستحداث دورة تقام كل عامين.

ونشرت الوزارة عبر حسابها على موقع “فيسبوك”، بأن الدكتورة حياة قطاط القرمازي أشرفت “على جلسة عمل مع الهيئة الاستشارية المشتركة بين الوزارة والمركز الوطني للسينما والصورة ومهنيي القطاع حيث واحتفاء بمائوية السينما التونسية، أعلنت عن تنظيم أيام قرطاج السينمائية 2023 في دورة خاصة بالسينما التونسية”.

وأكدت الوزيرة في البيان “ أهمية التّنصيص على الطّابع التونسي لهذه النّسخة، ومزيد الوفاء للأسس والمبادئ العامة التي رسّخها مؤسس أيام قرطاج السنمائية، السنمائي الكبير الطاهر شريعة”.كما تم خلال هذا اللقاء التباحث حول المحاور الكبرى الخاصة بتنفيذ هذه الدورة، في انتظار انطلاق الاشتغال على مختلف النقاط التنظيمية في الأيام القادمة.