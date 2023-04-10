نهائي كأس مصر.. استاد القاهرة جاهز لموقعة الأهلي وبيراميدز.. صور

ظهر استاد القاهرة الدولي جاهزا لاستضافة مباراة نهائي كأس مصر للموسم 2021-2022 بين الأهلي وبيراميدز مساء اليوم الاثنين.

ويلتقي الأهلي مع بيراميدز فى التاسعة والربع مساء اليوم في نهائي كأس مصر، كما ظهرت غرف ملابس الفريق بشكل منظم استعدادًا للنهائي المثير.

ويسعى الأهلي للتتويج باللقب للمرة الـ38 في تاريخه، بينما يخطط بيراميدز للفوز باللقب الأول في تاريخه، بعدما وصل للنهائي مرة واحدة من قبل وخسر أمام الزمالك.

وتاريخيا تواجه الأهلي مع بيراميدز في 11 مباراة من قبل منذ تغيير اسم الفريق السماوي من الأسيوطي إلى بيراميدز موسم 2018-2019.

والتقى الفريقان في 9 مباريات ببطولة الدوري الممتاز و2 في كأس مصر، كانت الكفة متساوية بين الأحمر والسماوي من حيث النتائج.

وحقق كل فريق 4 انتصارات بينما انتهت 3 مواجهات بالتعادل وسجل الأهلي خلال الـ11 مواجهة 13 هدفا، مقابل 10 أهداف تمكن بيراميدز من احرازها.