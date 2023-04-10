مدير إدارة أسوان تتابع مدرسة النهضة وقافلة العيون

تفقدت غنية محمد على مدير إدارة أسوان التعليمية، مدرسة النهضة الابتدائية، بحضور محمد محمود حسن رئيس قسم العلاقات العامة.

أجرت جولة تفقدية بالفصول الدراسية واليوم الأول لأداء المهام وفى نفس المدرسة تمت متابعة قافلة مؤسسة المغربى الخيرية الطبية للكشف على العيون .

ضمت القافلة العديد من الأطباء، بحضور وفاء فتحى رئيس قسم بالتعليم الإبتدائي والمشاركة المجتمعية، اشرف عبد القادر وافايزة أبو المجد.



يتم الكشف بالمجان وعمل نظارات طبية للحالات التى تستحق وصرف العلاج بالمجان وفى نهاية المتابعة تم تقديم الشكر لكل من ساهم فى تخطيط وتنفيذ هذا العمل الخيرى.

وتم عقد اجتماع بالموجهين الاوائل بقاعة التطوير بمدرسة أسوان الثانوية بنات، بحضور محمود عاشور رئيس قسم التعليم الثانوى وممدوح يوسف رئيس قسم التطوير، وذلك استعداداً لامتحانات الصف الاول والثاني الثانوي.