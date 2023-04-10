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الإثنين 10 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بيراميدز يحسم لقب دوري كرة القدم للساق الواحدة قبل الجولة الأخيرة

فريق بيراميدز
فريق بيراميدز
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حسم فريق بيراميدز لقب النسخة الأولى من دوري كرة القدم للساق الواحدة ، ليسجل إسمه في التاريخ ، كأول بطل لدوري اللعبة ، وذلك عقب فوزه في الجولة قبل الأخيرة من الدوري على فريق زد  بنتيجة 1/4، في المباراة التي أقيمت بملعب المقاولون العرب.
وبهذا الفوز يرتفع رصيد بيراميدز من النقاط إلى 12 نقطة بفارق 4 نقاط عن منافسه الزمالك والذي يحمل في جعبته 8 نقاط ، ويتبقى للفريقين مواجهة أمام بعضهما البعض في الجولة الأخيرة .
كما تشهد الجولة الأخيرة لقاء فريق المقاولون العرب أمام فريق زد ، ويحتل المقاولون العرب المركز الثالث في الدوري برصيد 5  نقاط ، فيما يقبع نادي زد في المركز الرابع والاخير بدون رصيد من النقاط .

 

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