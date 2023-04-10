مصر تشارك بمنتدى الجزائر للسياحة الاستشفائية

أعلنت غرفة شركات السياحة، عن مشاركتها بالمنتدى الدولي للسياحة الاستشفائية والذي يعقد بمدينة سطيف الجزائرية خلال الفترة من 28 الى 29 أبريل 2023، وذلك ضمن مشاركة وزارة السياحة والآثار بالحدث الدولي.

وقالت الغرفة، في خطاب لشركات السياحة اليوم، إنه سيتم عمل عرض توضيحي لمقومات السياحة الإستشفائية بمصر وعناصر الجذب ونقاط القوة التي تعطي الافضلية لمصر في هذا النمط من السياحة، مطالبة الشركات المتخصصة بالبرامج الاستشفائية بسرعة موافاة الغرفة بالمواد الدعائية (صور- فيديوهات- برامج) في موعد أقصاه الخميس الموافق 2023/4/13 حتى يتسنى للغرفة تجميعها تمهيدآ لعرضها على المشاركين بالمنتدى.

وكان أعلن أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، إن هناك تسهيلات لشركات السياحة لدخول سائحي الجزائر وإسرائيل والمغرب وإيران والحصول على تأشيرات دخول اضطرارية ببعض المطارات المصرية، بالإضافة إلى تسهيلات في دخول السائحين القادمين من تركيا باستثناء بعض الشرائح، كما تم منح تسهيلات لدخول السائحين من العراق من حاملي تأشيرة سارية لدول الولايات المتحدة الأمريكية والشنجن وبريطانيا واستراليا، كما تم الإعلان عن إتاحة فيزا متعددة الدخول بقيمة 700 دولار للقادمين من الخارج.

وأضاف انه تم الاتفاق على مد السماح بالحصول على التأشيرات السياحية لمصر من 180 دولة مختلفة عبر الإنترنت والتي كانت محددة لعام فقط.