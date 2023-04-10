عبدالشافي يواصل التأهيل استعدادًا للقاء حرس الحدود بالدوري

واصل محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على هامش تدريب اليوم الإثنين، البرنامج العلاجي والتأهيلي المخصص له من قبل الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة، من أجل تجهيزه للفترة المقبلة.

ويؤدي محمد عبد الشافي جلسات علاجية و تأهيلية متواصلة من أجل تجهيزه بأفضل شكل في ظل الإصابة التي يعاني منها في الركبة.

ويغيب محمد عبد الشافي عن المباريات الأخيرة للفريق بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخرا.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة حرس الحدود المقرر له يوم الخميس المقبل باستاد الكلية الحربية، في الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وفاز فريق الزمالك، بهدف للاشيء على حساب البنك الأهلي، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الأحد، باستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

الفوز رفع رصيد الزمالك للنقطة 36 في المركز الرابع لجدول ترتيب مسابقة الدوري، بينما تجمد رصيد البنك عند النقطة 17 في المركز السابع عشر لجدول الترتيب.