الخميس.. أخر موعد لتحويلات جدية حجز الحج

أعلنت غرفة شركات السياحة، أن آخر موعد لقبول المبالغ المحولة من حساب الشركات المنفذة للحج هذا العام 1444هـ الى حساب قرعة الحج السياحى ببنك مصر هو يوم الخميس المقبل 2023/4/13، وذلك لضمان تفعيل مبالغ جدية الحجز وفتح موقع القرعة أمام الشركات فى الوقت المناسب.

وقالت الغرفة، في بيان لها، إنه في ضوء الإجراءات التنفيذية لموسم حج 1444 هـ / 2023م، وآلية سداد مبالغ جدية الحجز وفقاً لما ورد بالضوابط والقواعد المنظمة لرحلات الحج، فإن يوم الأربعاء الموافق 2023/4/19 هو آخر موعد لتسجيل أسماء المواطنين المتقدمين لقرعة الحج السياحى، لذا فقد تقرر أن يكون الخميس المقبل هو آخر موعد لسداد جدية الحجز، وذلك نظراً لأن المبالغ المحولة من حساب ببنك آخر غير بنك مصر تحتاج إلي 48 ساعة عمل على أقل تقدير لكى يظهر أمام الغرفة، ومن ثم تقوم الغرفة بإخطار الوزارة لفتح موقع القرعة، بالإضافة الى القرار الصادر من البنك المركزي المصري، بتعطيل العمل بجميع البنوك العاملة في مصر يومي الأحد والاثنين 16 و17 أبريل 2023، وذلك بمناسبة عيد القيامة المجيد وأعياد شم النسيم.

وتابعت: "وبناءا على ذلك، فعلى الشركات السياحية المنفذة لرحلات الحج هذا العام اتخاذ اللازم تجاه هذا الشأن، حرصا على عدم تعرض الشركة لأية ظروف قد تطرأ تؤثر سلباً على تفعيل مبالغ جدية الحجز فى الوقت المحدد وفقا لما جاء بالضوابط والقواعد المنظمة لرحلات الحج"، وشددت الغرفة على أنها غير مسئولة عن تأخير اية مبالغ جراء عملية التحويل، وفي جميع الأحوال لن يتم إتخاذ أى إجراء لفتح موقع القرعة إلا بعد التأكد من نجاح عملية التحويل ودخول المبلغ إلى حساب قرعة الحج السياحى.

وذكرت الضوابط أنه فيما يخص قيمة وطريقة سداد مبلغ جدية الحجز الخاص بتسجيل الحجاج على الموقع الإلكتروني تكون النحو التالي:-

أ) 40.000 جنيه للمواطن المسجل بالبرنامج الخمس نجوم.

ب) 20.000 جنيه للمواطن المسجل بالبرنامج الاقتصادي أو البري.

ج) 100 جنيه عن كل مواطن مسجل بقرعة الحج السياحى نظير الخدمات الإلكترونية علي البوابة المصرية الموحدة للحج (لا ترد).

ويجب أن يتم الإيداع من خلال الشركات السياحية وليس المواطنين المتقدمين للقرعة، وفي حالة سداد الشركة أية مبالغ زائدة أو بالخطأ في حساب قرعة الحج السياحي سيتم ردها للشركة رأس التضامن مع المبالغ الخاصة بالحجاج الناجحين في القرعة.

وحول آلية رد مبالغ جدية الحجز: فإنه سيتم موافاة الشركات بآلية ومواعيد رد مبالغ جدية الحجز للشركة رأس التضامن فور الإنتهاء من إجراء القرعة الإلكترونية والمزمع عقدها يوم 30 إبريل 2023.