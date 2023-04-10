جماهير الأهلي تتوافد على استاد القاهرة لحضور نهائي كأس مصر.. صور

بدأت جماهير النادي الأهلي، مساء اليوم الإثنين، التوافد نحو استاد القاهرة الدولى لحضور نهائي كأس مصر بين الأهلى وبيراميدز.

ويلتقي الأهلي مع بيراميدز في التاسعة وربع مساء اليوم الاثنين، على استاد القاهرة الدولي، نهائي كأس مصر في سهرة رمضانية مثيرة بين الفريقين لحسم لقب الكأس.

وتواجد المئات من جماهير الأهلي أمام بوابات استاد القاهرة استعدادا للدخول مع فتح الأمن للبوابات.

يذكر ان الجهات الأمنية وافقت على حضور 20 ألف مشجع في مباراة نهائي كأس مصر مناصفة بين الأهلي وبيراميدز.



ويسعى الأهلي للتتويج باللقب للمرة الـ38 في تاريخه، بينما يخطط بيراميدز للفوز باللقب الأول في تاريخه، بعدما وصل للنهائي مرة واحدة من قبل وخسر أمام الزمالك.

وتاريخيا تواجه الأهلي مع بيراميدز في 11 مباراة من قبل منذ تغيير اسم الفريق السماوي من الأسيوطي إلى بيراميدز موسم 2018-2019.

والتقى الفريقان في 9 مباريات ببطولة الدوري الممتاز و2 في كأس مصر، كانت الكفة متساوية بين الأحمر والسماوي من حيث النتائج.

وحقق كل فريق 4 انتصارات بينما انتهت 3 مواجهات بالتعادل وسجل الأهلي خلال الـ11 مواجهة 13 هدفا، مقابل 10 أهداف تمكن بيراميدز من احرازها.



بداية المواجهات بين الفريقين كانت موسم 2018-2019 والتقى بيراميدز مع الأهلي في 3 مواجهات نجح خلالها الفريق السماوي في الفوز بها جميعا.