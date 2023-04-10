معسكر مغلق لمنتخب الصالات قبل انطلاق بطولة كأس العرب

بدأ اليوم معسكر منتخب مصر لكرة الصالات بقيادة هشام صالح المدير الفني للمنتخب ، استعدادا لخوض منافسات بطولة كأس العرب التي ستقام في السعودية شهر مايو المقبل.

واختار المدير الفني قائمة اللاعبين وتضم كلا أحمد فكري ،أحمد سيد محمد، علاء محمد ،علاء عيسي ،محمد طلعت، خالد عبدالله، مصطفي عيد، عبد الرحمن سيد،محمد جمال قرده،أحمد عبد القادر،خالد وليد ،أحمد مصطفي فرج ،محمد هاني مغربي ،محمود فتحي ،محمد سعيد ،محمد احمد السيد حمو،محمد جمال نبو،فادي اشرف وأحمد جعيدي.

ويسعى الجهاز الفني للمنتخب إلى تجهيز اللاعبين بدنياً وفنياً قبل انطلاق البطولة ،خاصة وأنه بداية الإستعداد القوى للفراعنة قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية القادمة.

وضم المدير الفنى بعض الوجوة الجديدة لصفوف المنتخب لتجربتهم خلال المسعكر الحالى، وفى وديتى ليبيا التى ستقام يومى ١٦ و١٨ ابريل الجارى على الصاله المغطاة باتحاد الشرطة فى العباسية وذلك قبل ارسال القائمة النهائية التى ستخوض منافسات بطولة كأس العرب التى ستقام في السعودية خلال الفترة المقبلة.

ويضم الجهاز الفني المعاون كلا من نادر رشاد مدربًا عامًا،رماح أبوزيد المدرب المساعد، أيمن عبدالرحمن مدرب حراس مرمى،الدكتور محمد أكمل رئيس الجهاز الطبى، هانى درويش أخصائي العلاج الطبيعي، عباس حسانين المدلك ، محمد منجى مديرًا إداريًا، واسلام شاكر مدير المهمات.