الجمعة.. "رمضان ومحبة الأوطان" ندوة بمركز الهناجر للفنون

يقيم قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، ملتقى الهناجر الثقافي الشهري، تحت عنوان "رمضان ومحبة الأوطان"، وذلك في التاسعة من مساء الجمعة المقبلة، ١٤ أبريل الجارى، بمركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان شادى سرور.

يتحدث فى الملتقى كل من: الدكتورة جيهان رجب، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون البيئة وخدمة المجتمع، والدكتور خالد حسين، رئيس قسم التاريخ جامعة عين شمس، والدكتور مظهر شاهين إمام مسجد عمر مكرم، والدكتورة منى الحديدي، أستاذ علم الإجتماع جامعة حلوان، والواعظة الدكتورة وفاء عبدالسلام.

وتدير الملتقى الناقدة الأدبية الدكتورة ناهد عبد الحميد مدير ومؤسس الملتقى، بمشاركة متميزة من الفنان طارق الدسوقي، كما يتخلل برنامج الملتقى مجموعة من الفقرات الفنية، تقدمها فرقة المولوية بقيادة الفنان عامر التوني.