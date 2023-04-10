تدريب الزمالك.. عبدالهادي يجتمع مع اللاعبين استعدادًا لمواجهة حرس الحدود

ألقى مدحت عبد الهادي المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محاضرة فنية على مجموعة اللاعبين البدلاء والمستبعدين من مواجهة البنك الأهلي الأخيرة في مسابقة الدوري، خلال المران الذي أقيم اليوم الاثنين، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة حرس الحدود المقبلة.

وحرص “عبد الهادي” على منح اللاعبين تعليمات فنية عديدة، وشرح لهم العديد من المواقف الخططية من أجل تنفيذها في التدريبات لتطبيقها خلال المباريات المقبلة.

وعقب ذلك خاضت هذه المجموعة فقرة خططية خاصة في جزء صغير من الملعب، اعقبها خوض تقسيمة فنية قوية لتطبيق بعض الجوانب الفنية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة حرس الحدود المقرر له يوم الخميس المقبل باستاد الكلية الحربية، في الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وفاز فريق الزمالك، بهدف للاشيء على حساب البنك الأهلي، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الأحد، باستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

الفوز رفع رصيد الزمالك للنقطة 36 في المركز الرابع لجدول ترتيب مسابقة الدوري، بينما تجمد رصيد البنك عند النقطة 17 في المركز السابع عشر لجدول الترتيب.