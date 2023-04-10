“الصحفيين” تدعو أعضاءها لتقديم مقترحاتهم حول الصحافة وقضاياها بالحوار الوطني

دعا الكاتب الصحفي خالد البلشي، أعضاء نقابة الصحفيين لتقديم مقترحاتهم حول الصحافة وقضاياها كما جاء في توصيات الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين.

وجاء نص دعوة “البلشي” كالاتي: الزميلات والزملاء الكرام أعضاء النقابة

تنفيذًا لقرارات الجمعية العمومية في انعقادها الأخير يوم ١٧ مارس الماضي، والتي تضمنت تكليف مجلس النقابة المنتخب بتقديم رؤية النقابة للحوار الوطني، واستكمالًا للجهد الذي بذله المجلس السابق في هذا الإطار، ولمّا كان الحوار شاملًا كل قضايا الوطن التي يأتي من بينها ما يخص مهنتنا وأحوالنا ونقابتنا، ندعوكم لتقديم مقترحاتكم، تمهيدًا لعقد اجتماع مع مقدمي المقترحات ومَن يرغب من أعضاء الجمعية العمومية، الأسبوع المقبل، على أن يعقبه اجتماع لمجلس النقابة لاتخاذ قرار بالمقترحات التي سيتم إرسالها للحوار الوطني قبل نهاية الشهر الحالي.

وتابع: ونأمل أن تكون مقترحاتكم متعلقة بالمحاور التالية:

أولًا- محور التشريعات والحريات، ويشمل كل ما ترون تعديله أو إضافته أو حذفه في القوانين واللوائح ذات الصلة بالصحافة؛ مؤسساتٍ وممارسةً مهنيةً ونقابةً.

ثانيًا- محور الأوضاع الاقتصادية الواجب توافرها تشريعيًّا أو تنفيذيًّا؛ لتسهيل عمل الصحفيين، وتوفير شروط عمل تناسب مهنتهم وظروفهم بصورة مستقرة، وتحسين بيئة العمل.

ثالثًا- محور الممارسة المهنية، ويشمل كل ما ترونه ضروريًّا لإتاحة ممارسة مهنية جادة وحرة وقادرة على أداء رسالة مهنتنا السامية تجاه المجتمع.

رابعًا- محور أوضاع صناعة الصحافة، ويشمل كل ما ترونه حلًّا لأزمة صناعة الصحافة.



وأختتم: زميلاتي وزملائي الكرام، نتطلع لتلقي مقترحاتكم بحد أقصى الخميس المقبل وذلك عبر:

• الإيميل التالي: elsahfyeen@gmail.com

• الواتساب على الرقم التالي: 01280992299

