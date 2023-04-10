بث مباشر.. مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز في نهائي كأس مصر

الإثنين 10/أبريل/2023 - 04:44 م

ينتظر جمهور كرة القدم في مصر والوطن العربي بث مباشر لمباراة الأهلي وبيراميدز اليوم في نهائي كأس مصر 2023 وتنقل قنوات أون تايم سبورت المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الإثنين.

ويدخل الأهلي المباراة بروح معنوية عالية بعدما نجح في تخطي عقبة الهلال السوداني وتأهل لدور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا بينما يتطلع بيراميدز للبطولة الأولى في تاريخ النادي.

بث مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز في نهائي كأس مصر وشهدت الأيام الماضية إشتعال حرب تصريحات ضد إتحاد الكرة من جانب نادي بيراميدز بسبب رفض تعيين حكم أجنبي في مباراة وبيراميدز في نهائي كأس مصر وأصدر النادي بيان رسمي يعلن رفضه لإجراء إتحاد الكرة.

وعلى الجانب الفني تشهد مباراة اليوم غيابات مؤثر في كلا الجانبين حيث يغيب عن الأهلي عبد القادر بعدما بآلام عقب نهاية مران السبت.

كما يغيب طاهر محمد طاهر ومحمود متولي لعدم الجاهزية بعد عودتهما من الإصابة مؤخرا، فيما تم استبعاد كريستو لأسباب فنية.

على جانب آخر أعلن بيراميدز قائمته لمباراة الأهلي أمس الأحد، وشهدت غياب شريف إكرامي وعلي جبر ومصطفى فتحي للإيقاف.

موعد مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز في نهائي كأس مصر

وتبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الإثنين بتوقيت القاهرة وتتطلع جماهير الأهلي لتحقيق لقب كأس مصر رقم 38 في تاريخ النادي بينما رفاق عبد الله السعيد يسعون لتحقيق اللقب الأول في سجل نادي بيراميدز.

مشاهدة بث مباشر لمباراة الأهلي ضد بيراميدز في نهائي كأس مصر