بنك قناة السويس يحصد جائزة «الأسرع نموًا في تمويل الشركات والمؤسسات الكبرى 2023»

أعلنت مجلة الأعمال الدولية IBM مؤخرًا عن فوز بنك قناة السويس بجائزة "الأسرع نموًا في تمويل الشركات والمؤسسات الكبرى "، ويعد هذا الإنجاز شهادة على التفاني والعمل الجاد والإستراتيجيات المبتكرة التي طبقها فريق عمل بنك قناة السويس على مدار السنوات السابقة.

ويتميز قطاع الخدمات المصرفية للشركات بشكل عام بقدرة تنافسية عالية؛ في ظل وجود العديد من المؤسسات المالية التي تتنافس للحصول على حصة في السوق، وعلى الرغم من ذلك، فأن بنك قناة السويس يؤكد باستمرار التزامه بتقديم خدمات استثنائية لعملائه، وتحقيق نمو ملحوظ في فترة وجيزة في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة والمتعددة الجنسيات.

وتتبنى استراتيجية البنك، الاستثمار في التكنولوجيا ورأس المال البشري، لذا يعد بنك قناة السويس مصرفًا ذا تفكير مستقبلي يتكيف مع التغيرات ويستجيب بسرعة لاحتياجات العملاء المتباينة، وأدت قدرة بنك قناة السويس على الاستفادة من التكنولوجيا إلى توفير عمليات أسرع وأكثر كفاءة وخدمة عملاء مميزة مع التركيز بشكل كبير على مبادرات الاستدامة والتمويل الأخضر.

بالإضافة إلى ذلك، كان لفريق الخبراء في بنك قناة السويس دورٌ أساسيٌ في تنفيذ إستراتيجية نمو البنك؛ حيث كانوا يعملون بلا كلل لتوفير حلول شخصية ومبتكرة تلبي احتياجات العملاء الفريدة، وحجزوا للبنك مكانة متميزة في القطاع المصرفي والسوق بشكل عام.

وقال الهيثم القبرصلي، رئيس مجموعة تمويل الشركات والمؤسسات الكبرى لبنك قناة السويس، أن الجائزة تبرهن على نجاح خطة فريق العمل لتحقيق استراتيجية بنك قناة السويس، وترسخ مكانته ودوره الرائد في دفع عجلة الاقتصاد القومي، مشيرا إلى انه تم مضاعفة حجم محفظة التسهيلات والقروض المباشرة بخلاف محفظة القروض المشتركة في اخر عامين لتسجل ١٧.٦ مليار جم في عام ٢٠٢٢ مقارنه بحوالي ٨ مليارات جم في عام ٢٠٢٠.

وأكد "القبرصلي" أن البنك يحرص على تنويع تمويله للقطاعات الاقتصادية المختلفة مثل الصناعة والخدمات والمقاولات والزراعة والقطاع العقاري والسياحي، وهو ما ساهم في توزيع المخاطر وتنوع عملاء محفظة البنك وتخفيض معدلات المخاطر.

وصرح حسين رفاعى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، بأن الفوز بجائزة "الأسرع نموًا في تمويل الشركات والمؤسسات الكبرى " هو دليل واضح على التزام البنك بالتميّز، وهو إنجاز نفخر بمشاركته مع عملائنا الكرام وتعمل هذه الجائزة على تحفيزنا لمواصلة تقديم أعلى مستويات الجودة من الخدمات، مع تقديم قيمة مضافة لعملائنا، ودفع عجلة النمو المستدام.

وأضاف “رفاعى” باننا نعرب عن امتناننا لجميع عملائنا على ثقتهم ودعمهم المستمر، ونتطلع إلى الاستفادة من هذا النجاح في السنوات القادمة.

والجدير بالذكر أن مجلة الأعمال الدولية IBM مقرها دبي وتنظم حفل توزيع الجوائز السنوي لتكريم كبرى الشركات والمؤسسات في الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا وآسيا والأمريكيتين. وتُمنح الجوائز للشركات والمؤسسات العالمية الأفضل في تميز الأعمال.