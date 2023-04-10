بنمو 114%.. «QNB الأهلي» يحقق 4.7 مليار جنيه صافي ربح بنهاية الربع الأول

أعلن بنك QNB الأهلي نتائج أعماله المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية في مارس 2023 محققًا صافى أرباح مجمعة 4،715 مليار جنية مصري، بزيادة قدرها 2،507 مليار جنية مصري وبنسبة نمو 114% مقارنة بنفس الفترة في 2022، بينما بلغت صافي أرباح البنك المستقلة 4،481 مليار جنية مصري.

فيما سجل إجمالي الأصول المجمعة 525 مليار جنيه مصري بنهاية مارس 2023 بزيادة قدرها 42 مليار جنيه مقارنة بديسمبر 2022 وبنسبة نمو 9%.

245 مليار جنيه محفظة قروض البنك بنسبة نمو 8%

وفي ظل استمرار السياسات الداعمة لنمو الاقتصاد القومي، زادت محفظة القروض والسلفيات 17 مليار جنيه مصري لتصل إجمالًا إلي 245 مليار جنيه مصري بما يمثل نموًا قدره 8% مقارنة بديسمبر 2022، فيما بلغت الحصة السوقية للبنك من إجمالي القروض %5.64 في ديسمبر 2022 (طبقا لأخر بيانات متاحة من البنك المركزي المصري) ليحافظ البنك علي صدارته كأكبر بنك خاص مقرض في مصر.

وبنهاية مارس 2023، بلغت نسبة التسهيلات الممنوحة للشركات الصغيرة والمتوسطة حوالي 25.25% متخطيًا مستهدف البنك المركزي في هذا الصدد والذي تحقق بالفعل في ديسمبر 2021، فيما بلغت نسبة التسهيلات الممنوحة للشركات الصغيرة 0.041% ليواصل البنك تصدره لجهود البنوك العاملة في القطاع المصرفي في الوصول لهذا الهدف ودعم أحد محركات نمو الاقتصاد القومي.

وبلغت نسبة القروض غير المنتظمة 4.67% في نهاية مارس 2023، بينما بلغت نسبه تغطية المخصصات للقروض دون المستوى 124.8% وبلغ معدل كفاية رأس المال مستوى 21.22% في ظل التطبيق الأمثل للسياسات الائتمانية.

ودائع العملاء تسجل 443 مليار جنيه بنسبة نمو 9% مقارنة بديسمبر 2022

وسجلت ودائع العملاء 443 مليار جنيه مصري في نهاية مارس 2023 بزيادة قدرها 36 مليار جنيه مصري، ونسبة نمو 9% مقارنة بديسمبر 2022 مدفوعة بالنمو في كافة مجالات الأنشطة وقد بلغت الحصة السوقية للبنك من إجمالي الودائع4.74 % في ديسمبر 2022 (طبقا لأخر بيانات متاحة من البنك المركزي المصري).

كما يتمتع البنك بمعدل توظيف عالي للودائع حيث بلغت نسبة القروض إلى الودائع 55.4% (في نهاية مارس 2023) مقارنة بمتوسط 47.7% للقطاع المصرفي (في ديسمبر 2022 طبقا لأخر بيانات متاحة من البنك المركزي المصري) في ظل التركيز على نمو العمليات المصرفية الأساسية مع الحفاظ على معدلات سيولة عالية في كافة العملات.

وتؤكد النتائج الايجابية للبنك كفاءة ومرونة السياسات والإجراءات التنفيذية التي ساعدت البنك على تطوير عملياته وتخطي الأزمات والتصدي للمنافسة القوية بالأسواق والاستفادة من الفرص المتاحة بها من خلال شبكة فروعه التي بلغت 232 فرعا تمثل تغطيه جغرافية ممتازة لتلبية احتياجات أكبر عدد من العملاء على مختلف القطاعات، بالإضافة الي توجيه وحث العملاء على استخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية والتي أثبتت كفاءة عالية في تيسير دورة العمل. ويسعي البنك لمواصلة الاستثمار في تحسين الخدمات المصرفية الالكترونية لضمان توفير خدمة أفضل لعملائه المميزين.

وقد برهن QNB الأهلي على مكانته الرائدة كونه واحدًا من أكبر بنوك القطاع الخاص من خلال تعزيز مجهوداته في خدمة المجتمع والمشاركة في العديد من المبادرات لخلق تأثير إيجابي ومستدام. ويسعى البنك دائما في ضوء التزامه بالخدمة المجتمعية إلى المشاركة والتضامن مع الدولة ومؤسساتها في جميع المبادرات والمشاريع التي تعمل على خدمة الوطن والمجتمع معًا من أجل توفير حياة أفضل للفئات الأكثر احتياجًا في مختلف المجالات.



ويواصل البنك دوره الريادي في دعم النمو الاقتصادي من خلال برنامج متكامل لا يقتصر فقط على تقديم خدماته المصرفية المميزة، بل يمتد أيضا إلى توفير حلول متكاملة من خلال الشركات التابعة ك lQNBgAA لتأمينات الحياة وQNB AA للتأجير التمويلي وQNB AA للتخصيم، وذلك عن طريق شبكة فروع البنك والتي يتواجد بها فريق من المتخصصين لخدمة هذه الشريحة الهامة من العملاء.