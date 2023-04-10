10 جنيهات تراجعًا في أسعار الذهب

تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الاثنين، وسط تقلبات سعرية بالبورصة العالمية، بفعل عمليات جني الأرباح مع تزايد التوقعات برفع الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة في اجتماع مايو المقبل، بعدما أظهر تقرير صادر الجمعة الماضية، نموًا قويًا في الوظائف في الولايات المتحدة.

قال سعيد إمبابي، عضو شعبة الذهب والمجوهرات، إن أسعار الذهب تراجعت بقيمة 10 جنيهات بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 2155 دولارًا، بينما تراجعت الأوقية لمستوى 1999 دولارًا.

أضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 2463 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 1847 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1437 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 17240 جنيهًا.

وفي سياق متصل، أظهرت بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين ارتفاع معدلات التضخم 32.7 % في مارس على أساس سنوي، وكان التضخم قد سجل في فبراير الماضي نسبة 31.9 %.

وكان أعلى معدل على الإطلاق للتضخم تسجله مصر عند 32.952 % في يوليو 2017، وجاء ذلك بعد ثمانية أشهر من خفض قيمة الجنيه إلى النصف أمام الدولار في إطار اتفاق سابق لحزمة دعم من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار.

ومن المتوقع الإعلان عن معدل التضخم الأساسي، الذي يستبعد الوقود وبعض المنتجات الغذائية المتقلبة، في وقت لاحق يوم الاثنين.