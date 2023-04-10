نائب محافظ المنيا يشارك في الدورة الثانية للمشروعات الخضراء الذكية

شارك الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ، عبر تقنية الفيديو كونفرنس، في الندوة التعريفية للدورة الثانية للمشروعات الخضراء الذكية، والتي تم فتح باب التقدم لها في الأول من أبريل الجاري، ويستمر حتى نهاية مايو 2023 ، وذلك بحضور الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية، الدكتور مصطفي خالد الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، السفير هشام بدر المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية والجهات المعنية في هذا الشأن.

أشاد نائب المحافظ، بما تحقق من نجاح خلال الدورة الأولى من المبادرة من خلال الجهود التنسيقية والتكامل بين الوزارات المعنية على المستوى المركزي، مما ساهم في تحقيق التكامل بين القطاعين العام والخاص لحل القضايا البيئية الملحة من خلال المشروعات المقدمة وربطها بالقضايا التنموية التي تواجه المحافظات، وزيادة الإدراك حول أهمية توجيه الاستثمارات الخاصة بالمحافظة للمشروعات التي تراعي معايير الاستدامة البيئية.

أشار نائب المحافظ، إلى أن الدورة الأولى من المبادرة أثمرت عن حدوث حراك مجتمعي بين فئات المجتمع استعداداً للمشاركة في الدورات الجديدة بأفضل المشروعات التي تسعي لإيجاد حلول مبتكرة لتحقيق الاستدامة المرجوة من المبادرة في مواجهة التغيرات المناخية.

واستمع نائب المحافظ، والحضور للندوة التعريفية والتي تناولت أهمية تحفيز القطاع الخاص والمجتمع المدني للتقدم بالمشروعات تتوافق مع المعايير البيئية والتكنولوجية ذات جدوى اقتصادية واجتماعية واستدامة بيئية تلبي احتياجات المواطنين على المستوى المحلي.