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الإثنين 10 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

مارجريت صاروفيم: تحت مظلة التحالف الهيئة الإنجيلية تستعد لإفطار 5000 مزارع

جانب من الاستعدادات
جانب من الاستعدادات
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 تستعد الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية ، اليوم الإثنين  ، الى إفطارً ٥٠٠٠ من مزارعي مبادرة ازرع بمحافظة الفيوم وأسيوط والدقهلية ، في إطار عضويتها في التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي ، بمشاركة عدد من القيادات التنفيذية والشعبية.                                                           بجانب المشاركة في تنفيذ مبادرة كتف في كتف وبهذه المناسبة الكريمة ، تخطط الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية بالقيام بعدد من التدخلات لدعم الفئات الأولى بالرعاية بمحافظة  المنيا و تشمل خطة التدخلات خلال شهر رمضان المبارك توزيع 
في القاهرة  1770 كرتونة وفي الجيزة 1250 كرتونة وفي الدقهلية 1000 كرتونة مواد غذائية للمواطنين الأكثر احتياجا

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التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموي الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية بمحافظة الفيوم بمحافظة المنيا ة كتف في كتف شهر رمضان المبارك