تستعد الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية ، اليوم الإثنين ، الى إفطارً ٥٠٠٠ من مزارعي مبادرة ازرع بمحافظة الفيوم وأسيوط والدقهلية ، في إطار عضويتها في التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي ، بمشاركة عدد من القيادات التنفيذية والشعبية. بجانب المشاركة في تنفيذ مبادرة كتف في كتف وبهذه المناسبة الكريمة ، تخطط الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية بالقيام بعدد من التدخلات لدعم الفئات الأولى بالرعاية بمحافظة المنيا و تشمل خطة التدخلات خلال شهر رمضان المبارك توزيع
في القاهرة 1770 كرتونة وفي الجيزة 1250 كرتونة وفي الدقهلية 1000 كرتونة مواد غذائية للمواطنين الأكثر احتياجا
البوابة القبطية
مارجريت صاروفيم: تحت مظلة التحالف الهيئة الإنجيلية تستعد لإفطار 5000 مزارع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تستعد الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية ، اليوم الإثنين ، الى إفطارً ٥٠٠٠ من مزارعي مبادرة ازرع بمحافظة الفيوم وأسيوط والدقهلية ، في إطار عضويتها في التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي ، بمشاركة عدد من القيادات التنفيذية والشعبية. بجانب المشاركة في تنفيذ مبادرة كتف في كتف وبهذه المناسبة الكريمة ، تخطط الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية بالقيام بعدد من التدخلات لدعم الفئات الأولى بالرعاية بمحافظة المنيا و تشمل خطة التدخلات خلال شهر رمضان المبارك توزيع
تستعد الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية ، اليوم الإثنين ، الى إفطارً ٥٠٠٠ من مزارعي مبادرة ازرع بمحافظة الفيوم وأسيوط والدقهلية ، في إطار عضويتها في التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي ، بمشاركة عدد من القيادات التنفيذية والشعبية. بجانب المشاركة في تنفيذ مبادرة كتف في كتف وبهذه المناسبة الكريمة ، تخطط الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية بالقيام بعدد من التدخلات لدعم الفئات الأولى بالرعاية بمحافظة المنيا و تشمل خطة التدخلات خلال شهر رمضان المبارك توزيع