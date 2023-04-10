مارجريت صاروفيم: تحت مظلة التحالف الهيئة الإنجيلية تستعد لإفطار 5000 مزارع

تستعد الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية ، اليوم الإثنين ، الى إفطارً ٥٠٠٠ من مزارعي مبادرة ازرع بمحافظة الفيوم وأسيوط والدقهلية ، في إطار عضويتها في التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي ، بمشاركة عدد من القيادات التنفيذية والشعبية. بجانب المشاركة في تنفيذ مبادرة كتف في كتف وبهذه المناسبة الكريمة ، تخطط الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية بالقيام بعدد من التدخلات لدعم الفئات الأولى بالرعاية بمحافظة المنيا و تشمل خطة التدخلات خلال شهر رمضان المبارك توزيع

في القاهرة 1770 كرتونة وفي الجيزة 1250 كرتونة وفي الدقهلية 1000 كرتونة مواد غذائية للمواطنين الأكثر احتياجا

FFD255DF-1798-4437-B43C-9B4196524BA7

D4162EA4-B932-4105-A77B-19E32582C421